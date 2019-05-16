Счетная палата подготовит предложения по улучшению господдержки малого бизнеса

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Счетная палата в течение трех лет проанализирует, возможности усовершенствования системы господдержки малых и средних предприятий (МСП). Об этом говорится в документе "Основные направления деятельности Счетной палаты РФ на 2019-2021 годы".

"Подготовка предложений по совершенствованию мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе касающихся исключения мероприятий, не оказывающих влияния на достижение стратегических целей развития малого и среднего предпринимательства", - говорится в документе. В нем также отмечается, что будут подготовлены и направлены в правительство РФ предложения по повышению эффективности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта.

Для этого Счетная палата в течение 2019-2021 годов проведет аудит реализации национальных целей в области МСП, поставленных в майском указе президента, проанализирует соответствующие стратегические документы и проконтролирует реализацию нацпроекта по поддержке МСП.

В опубликованном ранее отчете Счетной палаты по итогам 2018 года говорилось, что меры господдержки пока не оказали существенного влияния на развитие МСП.

С 2019 года власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 года. Одними из главных его целевых показателей является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.