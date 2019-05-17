Первое бесплатное обучение провел Центр помощи социальному предпринимательству Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), в задачи которого входит обучение соцпредпринимателей и поддержка социальных проектов и стартапов, провел первый бесплатный обучающий курс для представителей бизнеса, сообщила в пятницу пресс-служба администрации края.

"Первым мероприятием центра стала бесплатная образовательная программа, которая прошла 15-16 мая во Владивостоке с участием эксперта Минэкономразвития России и тренера в области социального предпринимательства Дениса Богатова. Такое обучение в этом году будет организовано только в семи регионах страны. В Приморье получить знания и практические инструменты смогли более 30 участников", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в течение двух дней слушатели изучали основы социального предпринимательства, разбирали механизмы работы бизнес-проектов в социальной сфере, а также методы формирования бизнес-модели предприятия или компании. Также участники посвятили время проектному управлению, методам привлечения средств в социальный проект, познакомились с IT-инструментами работы и получили конкретные рекомендации по взаимодействию с клиентами и партнерами.

ЦИСС является структурным подразделением краевого Центра поддержки предпринимательства. Он призван помогать запускать и развивать социальные проекты, которые повышают качество жизни в регионе: частные детские сады, творческие мастерские, компании, которые работают в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, экологии и охраны окружающей среды. Создание ЦИСС - одно из ключевых мероприятий, реализуемых регионе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.