Опрос: каждый пятый предприниматель в России знает о "Бизнес-навигаторе МСП"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Около 20% предпринимателей в РФ знают о возможностях портала "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства (МСП)", свидетельствуют данные опроса, проведенного Промсвязьбанком и Общероссийской общественной организацией МСП "Опора России".

Из опрошенных руководителей МСП 65% слышали о портале впервые, 16% - знают о его существовании, но не в курсе его возможностей. Еще 16% знают о его возможностях, но не пользуются ими. И лишь 4% респондентов используют портал в своей работе.

Опрос предпринимателей проводился в рамках ежеквартального исследования бизнес-настроений МСП (индекс RSBI). В нем приняли участие владельцы и топ-менеджеры 2300 малых и средних компаний из 23 регионов России.

"Бизнес-навигатор МСП" - это бесплатный информационный ресурс, разработанный Корпорацией МСП. Он позволяет протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать о всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.