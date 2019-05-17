Власти Москвы ожидают свыше 5 тыс. участников на акции "День без турникетов"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Более 5 тыс. посетителей ожидаются на майской акции "День без турникетов", в рамках которой любой желающий может посетить московские предприятия и узнать о бизнесе изнутри. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"В этот раз мы ожидаем порядка 5-6 тыс. участников", - сказал Фурсин. "День без турникетов" проходит с 16 по 18 мая, это уже третья по счету акция в 2019 году. Мероприятие охватывает 40 бизнес-площадок и на этот раз посвящено "народному бизнесу" - небольшим предприятиям и мануфактурам. Все желающие смогут посетить их и познакомиться с бизнес-процессами. В то же время участникам акции будет доступна и "кухня" крупных компаний, выросших из небольших предприятий, таких как интернет-гигант "Яндекс".

Акция проводится с 2012 года, за все это время ее посетили более 80 тыс. человек. Следующий "День без турникетов" пройдет в июле этого года, акция будет посвящена креативной индустрии. В общей сложности московские власти ждут на "Днях без турникетов" в 2019 году около 30-40 тыс. посетителей, отметил Фурсин.

"Нам важно популяризировать предпринимательство, важно показать не только хорошую сторону, но и сложности, с которыми сталкиваются предприниматели", - подчеркивает глава департамента.

Реакция предпринимателей

Опрошенные ТАСС предприниматели положительно оценивают "День без турникетов". Они полагают, что акция способствует популяризации бизнеса.

"Подобные инициативы конечно же поддерживаем, потому что надо быть открытыми, и давать людям возможность узнавать о разных видах ремесленничества, предпринимательства, и предпринимателям тоже - выходить из тени, быть на виду и делиться своими знаниями", - говорит владелец мастерской и школы стекла Moscow ART Glass Людмила Черникова.

Основатель студии по производству дизайнерской мебели Uniquely Анна Бирюкова считает, что акция помогает широкой аудитории получать знания о предпринимательстве, производственных технологиях и процессах бизнеса. "Люди, которые далеки от производств и маленьких компаний, больше узнают благодаря таким акциям", - заключает она.

"Для нас [акция] - это поддержка, потому что это бесплатная реклама, и все большее число людей нас узнают, - отмечает владелец "Карамельной мануфактуры", готовящей авторские сладости, Елена Малышева. - Это уже наше второе участие в акции. В прошлый раз мы были самыми популярными по посещаемости, и тут просто был коллапс".

Владелец цветочной мастерской "Май-май" Анна Коршунова полагает, что акция будет интересна и полезна людям всех возрастов. Школьникам и студентам она будет особенно полезна, поскольку поможет выбрать свой путь и сферу деятельности, замечает Коршунова. "Такие вещи нужно делать, нужно проводить", - указывает она.