Число вовлеченных в малый бизнес в Ингушетии планируется увеличить до 22 тыс. человек

МАГАС, 18 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены на счет реализации нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" до конца 2024 года увеличить число занятых в сфере МСП до 22 тыс. человек, сообщил в субботу министр экономики Ингушетии Умалат Торшхоев на региональном форуме "Национальные проекты" в Магасе.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сейчас в Ингушетии 4664 субъекта МСП с 4288 работниками.

"В результате реализации нацпроекта планируется, что в 2024 году численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей увеличится до 22 тыс. человек. В том числе, за счет легализации занятых в неформальном секторе на 16,0 тыс. и за счет создания и сохранения рабочих мест в результате оказания господдержки - 6 тыс. человек", - сказал Торшхоев.

По его словам, реализация проекта позволит обеспечить ежегодные налоговые отчисления в бюджет в размере не менее 170 млн рублей.

Форум "Национальные проекты" проводится в Ингушетии впервые, в его работе приняли участие представители профильных министерств и ведомств, органов местного самоуправления.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.