Предприниматели с долгами по налогам до 50 тыс. рублей смогут получать льготные кредиты

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса в России будут доступны заемщикам, чья задолженность по налогам не превышает 50 тыс. рублей. Об этом говорится в письме Минэкономразвития РФ руководителям высших исполнительных органов власти регионов страны, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее в рамках программы льготного кредитования правительство приняло решение снизить размер минимального займа для малых и средних предприятий с 3 млн до 500 тыс. рублей.

"Для заемщиков предусмотрено послабление в части обязательных условий получения [льготных] кредитов, допускается наличие задолженности по налогам в размере не более 50 тыс. рублей", - говорится в письме.

Программа льготного кредитования стартовала 25 февраля, она позволяет малому и среднему бизнесу получить в определенных банках займы по ставке не более 8,5% годовых. Начиная с 2019 года власти будут ежегодно выделять на эту программу, в которой участвуют 69 банков, 1 трлн рублей.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который рассчитан на период 2019-2024 годов. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек, до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.