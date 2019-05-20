Более 150 млн рублей направят в КБР на поддержку предпринимательства

ТАСС, 20 мая. На реализацию программ поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта в Кабардино-Балкарии (КБР) будет направлено более 150 млн рублей в 2019 году. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития региона Борис Рахаев.

"Показатели, заложенные для региона в 204 указе [президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.] достаточно напряженные, это и высокая экспортная составляющая и охват различными формами поддержки малых и средних предпринимателей и другие показатели, которые должны вывести нас на устойчивую траекторию позитивного движения в будущем. Один из 12 национальных проектов это "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", те финансовые средства, которые в этом году направлены на поддержку, а это почти 150 млн рублей, будут не просто направлены в те или иные сферы, но дадут конкретные результаты", - сказал Рахаев, после открытия Центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес".

"Думаю, что сбылась мечта многих предпринимателей, и не нужно ходить по отдельным кабинетам, подавать в различные инстанции документы, получить соответствующую услугу не только в части консультирования, но и одновременно обратиться за получением выгодного кредита, за предоставлением гарантий в случае, если у предпринимателя отсутствует или не хватает активов на определенную сумму, здесь же можно получить рекомендации в части занятия тем или иным видом бизнеса", - добавил министр.

Как ранее сообщалось, общий объем финансирования по национальным проектам в КБР в 2019 году составит 5455,8 млн руб., в том числе из федерального бюджета - 5387,4 млн руб., из республиканского - 128,4 млн руб.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до конца 2024 года. Структура нацпроекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.