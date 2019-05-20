Финансисты и предприниматели устроят батл в нулевой день ПМЭФ-2019

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Батл "Малый бизнес и финансовый рынок: барьеры и узкие места" состоится во время пятого Российского форума малого и среднего предпринимательства (МСП), который пройдет в стартовый день Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал в понедельник ТАСС президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин. Команды "Предпринимателей" и "Финансистов" обсудят вопросы доступности финансирования малого бизнеса, масштабы и распространенность программ государственной поддержки МСП.

"Недостаточность оборотных средств - это один из актуальных вопросов в малом бизнесе. Нам удалось запустить программу льготного кредитования 8,5% в рамках нацпроекта по МСП. Предприниматели хотят услышать ответы от банкиров, когда можно будет спокойно и понятно получать [кредит под] 8,5% в достаточно разумные сроки. Кроме того, безусловно, предприниматели будут задавать вопросы о блокировке по счетам, потому что это явление носит массовый характер. Для этого будет устроен батл между предпринимателями и финансистами, где обсудят самые актуальные вопросы банковской повестки", - сказал Калинин.

Программа льготного кредитования стартовала 25 февраля, она позволяет МСП получить в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых. Начиная с 2019 года, власти будут ежегодно выделять на программу 1 трлн рублей. В ней участвуют 69 банков.

По мнению президента "Опоры России", батл - это не только хорошая возможность для предпринимателей задать интересующие вопросы, но и банкирам получить обратную связь от предпринимателей в сфере доступности финансовых ресурсов для малого бизнеса.

Как сообщили ТАСС в фонде "Росконресс", во время форума также состоится ярмарка инвестиций и менторская гостиная, где молодые предприниматели смогут представить свои проекты потенциальным инвесторам, а крупные бизнесмены и отраслевые эксперты поделятся опытом, знаниями и проверенными инструментами ведения бизнеса.

Кроме того, Корпорация МСП проведет панельную дискуссию, посвященную вопросам эффективного стимулирования развития малого и среднего бизнеса в городах, а также возможности упрощения его открытия через механизм франчайзинга.

О форуме

Форум МСП - это ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего предпринимательства и мер по увеличению его роли в российской экономике. Целями форума являются развитие потенциала малого и среднего предпринимательства в России, расширение диалога между МСП и органами государственной власти с целью снижения административных барьеров, а также повышение эффективности инфраструктурной, финансовой и институциональной поддержки МСП.

В этом году форум пройдет 5 июня при поддержке Корпорации МСП, бизнес-объединения "Опора России" и фонда "Росконгресс".