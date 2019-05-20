Самообучением хотят заниматься 13% предпринимателей в России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Самообразование как способ повышения квалификации и развития новых компетенций выбрали лишь 13% предпринимателей, сообщается в исследовании Аналитического центра НАФИ, проведенного совместно с Платформой знаний и сервисов для бизнеса "Деловая среда" в январе 2019 года. В опросе приняли участие 1050 предпринимателей.

"Предприниматели отдают предпочтение групповому формату обучения: в группах предпочитают учиться больше половины (52%). 13% выбирают самостоятельное обучение. Каждый третий опрошенный (32%) отметил, что формат не важен", - сообщается в исследовании.

Как добавила руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова, социально-экономические вызовы современности требуют от предпринимателей постоянного повышения квалификации, поэтому в последнее время рынок бизнес-обучения в России набирает высокие темпы развития, предлагая различное по содержанию, видам и форматам обучение.

По результатам исследования, треть опрошенных проходили бизнес-обучение в прошлом или проходят в настоящий момент. Среди них - 73% были на обучении более одного раза, а 34% - учатся постоянно. Большая часть респондентов (43%) выбрала обучение в очной форме, смешанный формат предпочли 18% опрошенных, каждый десятый заинтересован в онлайн-обучении (12%), 54% предпринимателей высоко оценили качество бизнес-обучения.

"Онлайн-обучение доступнее очного и занимает меньше времени. Но оно удовлетворяет только одну из потребностей предпринимателей в образовании - получение конкретных знаний. Кроме получения знаний, для предпринимателей важно общаться с коллегами, устанавливать новые связи, искать клиентов и партнеров, вдохновляться и получать мотивацию, - комментирует полученные данные заместитель генерального директора по образовательным программам АО "Деловая среда" Алексей Грищенко. - Иными словами, обучение для предпринимателей - не только способ получения полезных знаний, но и удовлетворения потребности в общении, мотивации и эмоциональной близости".

В рамках одного из пяти федеральных проектов "Популяризация МСП" (входит в структуру нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") до конца 2019 года предполагается обучить основам ведения бизнесе и финансовой грамотности не менее 91,5 тыс. человек.