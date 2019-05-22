Число занятых в сфере МСП в Карачаево-Черкесии планируется увеличить до 36 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют до 2024 года увеличить число граждан, вовлеченных в малое и среднее предпринимательство (МСП), до 36 тыс. человек в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил в среду глава республики Рашид Темрезов во время ежегодного послания депутатам парламента региона.

"В рамках реализации национальных проектов до 2024 года нам необходимо увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 36 тыс. человек, - сказал Темрезов. - Наша задача - увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике".

По данным Единого реестра субъектов МСП, в Карачаево-Черкесии сейчас 11,24 тыс. представителей малого и среднего бизнеса с 18 тыс. работников.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".