"Нужно делать бренд". Как поменять подход к обувной индустрии, избавив мужчин от шоппинга

Махач Хайбаев родился и вырос в Махачкале, а в 15 лет переехал в Санкт-Петербург получать образование. Через год, чтобы стать более независимым, стал подрабатывать промоутером в табачных компаниях, совмещая несколько акций в день. К 18 годам молодой человек уже неплохо зарабатывал, почти всю зарплату тратил на дорогую фирменную обувь. "Обувь стала для меня каким-то фетишем. Как-то я заказал ботинки ручной работы, это превратилось в увлечение. К 18 годам в моем общежитии скопилось 25 пар классных английских и итальянских ботинок", - рассказывает Махач. После того, как антитабачный закон вступил в силу, Хайбаев устроился в компанию по пошиву обуви ручной работы, где уже начал создавать сам мужскую обувь. "Там я сделал себе первую пару ботинок, покрасил их интересно. За достаточно адекватные деньги они были сшиты по моей ноге, стильные, при этом — из качественного материала. Помню, вышел на Невский проспект, где находилась мастерская, рядом были дорогие бутики, я посмотрел, какую обувь носят мужчины и понял, что она не соответствует своему ценнику: неудобная и при этом материалы оставляли желать лучшего. С этого момента я точно знал – мне нужно создать что-то свое", - делится предприниматель. В итоге у Хайбаева появилась бизнеса-идея – производить обувь ручного пошива для мужчин, которая была бы сшита на заказ по индивидуальным параметрам, выполнена из качественных материалов, а ее покупка колоссально бы экономила время клиента. К концепции добавилось чувство вкуса начинающего бизнесмена, а опыт работы в мастерской дал знание производственных процессов. Так в 2017 году появилась компания Migliori. Без инвестиций Капитала у Махача не было, но были амбиции и вера в то, что его продукт превосходит все, что есть в розничных магазинах. Правда, идею развиваться в обувной индустрии семья приняла скептически. "Наша семья очень скромная, да и предпринимателей в ней нет. Все, чего добились мои родители – результат их упорного труда. И в этом я на них похож. Представление о бизнесе у них было немного иное, поэтому в мою бизнес-идею они поверили не сразу", - говорит Махач. Первые заказы выполнялись в мастерской, в которой работал Хайбаев.

"Я продавал через Instagram. Прибыль c первых продаж и была первоначальной инвестицией. Я приезжал к заказчику, делал замеры, показывал образцы кожи, которые выкрасил сам, в мастерской мы делали ботинки, и я отвозил их клиенту, который с первой примерки почти всегда получал идеальную посадку по ноге. Кроме того, вместе с индивидуальной парой обуви он получал ее гарантийное обслуживание, возможность реставрации, а его размеры оставались в нашей базе, так что в следующий раз он мог заказать себе очередную пару, просто выбрав понравившуюся модель по каталогу", - объясняет бизнесмен. Первоначальная стоимость такой обувной пары доходила до 15 тыс. рублей, теперь обувь у Хайбаева стоит в два раза дороже. Питерский опыт Когда каналы продаж были налажены через социальные сети, успех молодого бизнесмена привлек инвесторов, которые предложили сделать вклад в развивающийся бизнес. Предприниматель закупил элитные материалы для пошива, арендовал помещение и открыл в Санкт-Петербурге первый салон Migliori. Но работа с инвесторами для Хайбаева оказалась ошибкой из-за невыгодных для предпринимателя договоренностей. Но по словам бизнесмена, зато он получил "бесценный опыт". При первых распределениях прибыли предприниматель понял, что условия, на которых он согласился взять займ, не только не выгодны для него, но и, в целом, убыточны для ведения бизнеса. Серьезный конфликт с инвесторами привел к долгам. Бизнес в Питере пришлось оставить и переехать в Москву, сохранив от компании только имя бренда. Молодому человеку предстояло заново построить историю успеха, но уже в столице.

Первое время бизнесмен думал, что никогда не будет заниматься бизнесом, но затем вложился в рекламу, вновь получил статус индивидуального предпринимателя и по уже по проверенной бизнес-схеме начал покорять московских новаторов уникальной обувью, созданной исключительно для них. "Моя первая команда состояла из пяти человек, сейчас – их 40. На самом деле, в Москве оборот сразу оказался бешеный - по 3-4 млн.руб. Для старта – колоссальная сумма. Это связано с тем, что мы нашли канал продвижения, который сейчас стал очень дорогим – это контекстная реклама в социальных сетях. Это позволило сформировать часть клиентской базы, которая теперь возвращается к нам снова и снова", - вспоминает Махач. Сегодня клиенты Migliori – мужчины, которые ценят свое время и при этом любят выделяться, среди них - известные бизнесмены, политики и звезды шоу-бизнеса. В среднем, клиент Migliori заказывает 3,5 пары в год. Каждая пара изготавливается около трех недель и стоит от 30 тыс. руб. Кроме того, новых клиентов стараются привлекать не только через услугу пошива обуви, но и реставрацию обуви других брендов. "Спрос на восстановление больше, чем на пошив. И мы помогаем людям, делая это за низкую стоимость, что позволяет нам лишь отбить вложения на рекламу, а на нее мы тратим около миллиона рублей. Но это нам нужно для того, чтобы привлечь новых клиентов, познакомить их с существующим, уникальным сервисом в нашей компании", - улыбается Хайбаев. Мужчины освобождаются от шоппинга Вложения на первоначальном этапе развития бизнеса в Москве составили порядка 100 тыс. руб. Сегодня ежемесячный оборот компании - 5,1 млн. руб., из которых - 25% чистая прибыль. Салоны Migliori открыты в Москве и Питере, по франчайзингу недавно состоялось открытие магазина в Махачкале. К слову, открывая заново салон в Питере, молодой бизнесмен арендовал именно то помещение, где когда-то начинал свой бизнес.

"Наша самая большая задача – объяснить мужчинам, что им не обязательно ездить в пресловутые магазины. Теперь у них есть свой мастер или эксперт, который берет на себя все вопросы покупки и реставрации, доставки и прочие. И что самое важное, больше не нужно разнашивать обувь, испытывать дискомфорт. Есть качество и сервис, и здесь мы, реально, лучше всех", - заявляет Махач. На вопрос о конкурентах предприниматель пожимает плечами, и говорит, что не обращает внимание – просто развивает свой бренд. Кроме того, признается, что теперь ставит перед собой задачу – открыть сеть салонов в городах-миллионниках. Нужно делать бренды "Делать надо бренды, я считаю. Многие предприниматели открывают сразу несколько бизнесов, "размывают" свое имя или не хотят именем отвечать за свою продукцию, а потом прогорают. У нас иной подход. И здесь не вопрос сложности ведения бизнеса в России, а неправильный подход самих предпринимателей. Ведь только постоянные клиенты формируют чистую прибыль. Мне комфортно вести бизнес в России, да и на мой вид деятельности у нас патент, отсюда и гибкая система налогообложения", - отмечает Махач. Как подчеркивает Хайбаев, в последнее время государство переводит в цифровой формат многие виды услуг, старается снять административную нагрузку на бизнес, а также запускает ряд сервисов и платформ, которые позволяют получить информационную поддержку на различных этапах развития и ведения бизнеса.