Мужчины и шопинг. Как бизнесмен изменил подход к обувной индустрии

Махач Хайбаев родился и вырос в Махачкале, а в подростковом возрасте переехал в Санкт-Петербург, чтобы получить высшее образование. Но уже в 18 лет понял, что его настоящее увлечение - дорогая элитная обувь.

Сменив несколько профессий, молодой человек устроился в обувную мастерскую, где научился шить и красить мужские ботинки. В какой-то момент Хайбаев осознал, что обувь, которую он создает, не только в разы превосходит по качеству ту, что продается в фирменных магазинах, но и выглядит куда интереснее. Так молодой человек решил начать собственное дело.

После ряда неудач в северной столице, Махач Хайбаев переехал в Москву, где смог покорить бизнесменов, политиков и звезд шоу-бизнеса брендом “Migliori”. Сегодня компания предлагает своим клиентам уникальную обувь ручной работы, а его владельцу приносит около 1 млн рублей прибыли ежемесячно.