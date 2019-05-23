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Медведев отметил значительный рост экспортеров в среде малого бизнеса

Премьер-министр сообщил, что количество предприятий - экспортеров выросло с 15 тыс. до 50 тыс.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Количество предприятий - экспортеров в среде малого и среднего бизнеса выросло с 15 до 50 тыс., сообщил на заседании коллегии Министерства экономического развития премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Особый акцент хотел бы сделать на экспортной активности малых и средних предприятий. Еще пять лет назад их число не превышало 10-15 тыс., - констатировал он. - По итогам прошлого года из этого контингента предприятий экспортерами стали почти 50 тыс. малых и средних предпринимателей".

Медведев подчеркнул, что важным этапом является запуск в пилотных регионах специального налогового режима для самозанятых. "С учетом результатов эксперимента налоговый режим должен быть, естественно, введен для всех регионов страны", - заключил премьер.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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