Медведев отметил значительный рост экспортеров в среде малого бизнеса

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Количество предприятий - экспортеров в среде малого и среднего бизнеса выросло с 15 до 50 тыс., сообщил на заседании коллегии Министерства экономического развития премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Особый акцент хотел бы сделать на экспортной активности малых и средних предприятий. Еще пять лет назад их число не превышало 10-15 тыс., - констатировал он. - По итогам прошлого года из этого контингента предприятий экспортерами стали почти 50 тыс. малых и средних предпринимателей".

Медведев подчеркнул, что важным этапом является запуск в пилотных регионах специального налогового режима для самозанятых. "С учетом результатов эксперимента налоговый режим должен быть, естественно, введен для всех регионов страны", - заключил премьер.