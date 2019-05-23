Около 500 млн руб. направят на поддержку малого бизнеса в КБР в рамках нацпроекта

НАЛЬЧИК, 23 мая. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) получит из федерального бюджета около 500 млн рублей на поддержку малого предпринимательства, сообщил в четверг министр экономического развития региона Борис Рахаев. Средства будут выделены в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Средства, которые выделяются со стороны федерального центра на эти проекты [по поддержке малого предпринимательства] - это 486 млн рублей до 2024 года. Сумма небольшая, тем не менее мы считаем, что эти суммы как раз направлены на то, чтобы был хороший детонатор со стороны государства для того, чтобы развить и предпринимательскую инициативу, и показать, что государство не остается в стороне от проблем, с которыми сталкиваются предприниматели", - сказал Рахаев, выступая на круглом столе, посвященном развитию и поддержке малого и среднего бизнеса в КБР. По данным Минэкономики региона, малый бизнес составляет 40% внутреннего регионального продукта.

Он отметил, что для представителей малого и среднего бизнеса должны произойти существенные изменения, связанные с нормативно-правовой базой, особенно это ждет тех, кто готов заниматься экспортом товаров и услуг. "Будет ограничено таможенное регулирование, в зонах таможенного контроля будут приниматься решения, связанные с тем, что приобретенная по импорту из других стран продукция, подлежащая переработке в экспортную, будет осуществляться без ограничений. Аннулируется с 1 июля НДС и ряд других мер", - перечислил Рахаев.

Республика участвует во всех пяти проектах, связанных с поддержкой малого бизнеса. В числе других мер, региональные власти за пять лет должны оказать имущественную поддержку 130 предпринимателям. Для этого ежегодно проводится инвентаризация земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без притязания третьих лиц. Что касается финансовой поддержки представителей малого бизнеса, то на 2019 год по этой статье заложено 73 млн рублей. "Деньги уже направлены в соответствующую структуру для того, чтобы наши предприниматели могли получать льготные кредиты. В этом плане мы абсолютно конкурентоспособны, потому что банковская ставка там не выше 10%", - добавил министр.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Структура нацпроекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.