На поддержку фермеров и кооперативов в КБР направят 320 млн руб. за три года

НАЛЬЧИК, 23 мая. /ТАСС/. Фермеры и кооператоры Кабардино-Балкарии (КБР) получат 320 млн руб. за три года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Впервые начинающие фермеры получат средства на свой бизнес еще до того, как зарегистрируют новое предприятие, сообщил в четверг первый зампред, министр сельского хозяйства региона Сергей Говоров.

"В рамках национального проекта был разработан региональный [проект] по созданию систем поддержки фермеров и развития сельхозкооперации. Сейчас по этому проекту вводится новый грант, так называемой Агростартап, где могут участвовать наши жители, проживающие в сельской местности, которые планируют заниматься сельхозпроизводстом. На данный проект с 2019 по 2021 год в республике выделено 320 млн руб. [316 млн из федерального бюджета, 3,2 млн из регионального], на 2019 год предусмотрены денежные средства в районе 140 млн руб. по данному направлению", - сказал Говоров, выступая на круглом столе, посвященном развитию и поддержке малого и среднего бизнеса в КБР.

Он объяснил, что плюсы стартапа в том, что человек может написать бизнес-проект и заявиться в комиссию, не регистрируясь как индивидуальный предприниматель, и не платя налоги. "Регистрируется он после того как проект поддержит комиссия и тогда он в течение 15 дней может встать на учет, и тогда уже тратить деньги в соответствии федеральным правилам. Мы считаем, что это отличие и большой плюс", - отметил Говоров, добавив, что в проекте могут участвовать и начинающие фермеры, имеющие опыт работы не более одного года.

Он также уточнил, что программа дает возможность членам кооператива субсидировать затраты на посадочный материал, рыбопосадочный материал, племенную животноводческую продукцию. "Мы можем до 50% через кооператив членам кооператива предоставлять господдержку. И другой немаловажный момент, если кооператив реализует продукцию членов кооператива, мы можем предоставлять тоже напрямую господдержку в виде субсидий", - уточнил зампред правительства.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Структура нацпроекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.