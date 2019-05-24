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Кардиологическую клинику откроют в Хабаровске при поддержке Корпорации МСП

Новая клиника позволит увеличить объем медпомощи жителям региона на 56%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Хабаровская компания "Дальневосточный медицинский центр "ДВМед" получила в МСП банке кредит на 148 млн рублей на открытие многопрофильной клиники по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Хабаровской компании "Дальневосточный медицинский центр "ДВМед", реализующей стартап-проект по созданию современной клиники для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, предоставлен кредит на сумму 148,1 млн рублей в МСП Банке", - говорится в сообщении.

Корпорация МСП в свою очередь выделила обеспечение по кредиту на 103,7 млн рублей в рамках направления поддержки инновационного высокотехнологичного малого и среднего бизнеса. Общий бюджет проекта составляет 178 млн рублей.

Новая клиника позволит увеличить объем оказания современной высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона на 56%, отмечается в сообщении.

По состоянию на середину мая Корпорация МСП оказала финансовую поддержку малому и среднему бизнесу Хабаровского края на сумму 5,96 млрд рублей. Это позволило предпринимателям региона привлечь 8,33 млрд рублей.

Теги
РоссияМалый и средний бизнесХабаровский край
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