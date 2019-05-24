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Силуанов: налоговый режим для самозанятых могут распространить на все регионы с 2020 года

Сейчас он действует в четырех субъектах страны

НОВОКУЗНЕЦК, 24 мая. /ТАСС/. Специальный налоговый режим для самозанятых могут распространить на все регионы РФ с 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе презентации сервисов портала "Бизнес-навигатор МСП" - бесплатного информационного ресурса для помощи предпринимателям, которые хотят открыть или расширить свой бизнес.

"Изучаем опыт пилотных регионов, по итогам которого подготовим необходимые изменения законодательства по совершенствованию действующего механизма. И со следующего года планируем предоставить право всем регионам принимать решение - вводить или не вводить такой режим", - сказал первый вице-премьер.

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияКемеровская область
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