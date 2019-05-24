Силуанов: самозанятые будут включены в программу поддержки малого и среднего бизнеса

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 24 мая. /ТАСС/. Самозанятые граждане смогут воспользоваться теми же льготами, что и представители малого и среднего бизнеса, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе презентации сервисов портала "Бизнес-навигатор МСП" - бесплатного информационного ресурса для помощи предпринимателям, которые хотят открыть или расширить свой бизнес.

"В ходе нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства мы рассматривали этот вопрос и договорились о том, что меры поддержки должны быть распространены на все виды бизнеса, в том числе на самозанятых. Считаем, что это абсолютно справедливо", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что налоговый режим для самозанятых - это "простой, доступный режим для того, чтобы наши люди занимались бизнесом".

"Наша задача сейчас - всех вывести [из тени], обелить. Это дополнительные плюсы - самозанятые могут взять кредит в банке, показывая свой доход", - добавил первый вице-премьер.

По его словам, правительство заинтересовано в увеличении числа зарегистрированных самозанятых. Сейчас зарегистрировано уже около 90 тыс. самозанятых.

Самозанятым станут доступны такие виды господдержки малого и среднего бизнеса, как программа льготного кредитования по ставке не выше 8,5%, доступ к бизнес-навигатору и квоты на участие госзакупках, сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман. "С коллегами из Минэкономразвития вместе готовим изменения в 209 [федеральный] закон о малом и средним бизнесе", - отметил он.