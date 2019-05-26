"Мы делаем не просто железки". Предприниматель о фасадных конструкциях, сделанных с душой

Совладелец компании по производству навесных фасадных систем Zias Николай Булгаков рассказал ТАСС, как запустить промышленное производство и, почему у каждого здания есть характер

В молодости Николай Булгаков, как и многие бизнесмены не задумывался о предпринимательстве. Однако 90-е годы внесли в его жизненный план свои коррективы. "Я учился на инженера-конструктора сельскохозяйственных машин. Родители считали, что наличие образования обязательно для хорошей карьеры. Но в конце 90-ых перед нами выбор профессии не стоял на первом месте. Мы жили очень скромно и в первую очередь в студенческом возрасте хотелось заработать на жизнь. Тогда широко процветала история с "купи-продай". Мы начали с продажи специальных гаек и болтов, разных деталей и приспособлений для станков" - вспоминает Булгаков. Первыми клиентами предпринимателя стали рекламные мастерские по изготовлению вывесок для магазинов и кафе. По словам Булгакова, за все время работы в бизнесе он ни разу не пожалел, что занялся предпринимательством - драйв от развития бизнеса перевесил многие сложности. "Мы достаточно быстро пришли к запуску полноценного производства – уже в начале 2000-х. Наши клиенты - рекламные мастерские, начали заниматься оформлением автозаправочных станций. Делали конструкции для колонн, светящиеся периметры для навесов, в том числе стояла задача оформлять и здания заправок. Собственники станций в то время стали одними из первых, кто начал применять на фасадах новые дорогие материалы, которые вскоре перешли на торговые центры, а затем и на жилые многоэтажки", - отмечает предприниматель. Начать с нуля "Наше сегодняшнее современное промышленное производство было начато с полного нуля. У нас не было каких-то инвесторов. Поэтому все, что зарабатывали, сразу вкладывали в производство. Наши дальнейшие заказы, развитие и продвижение долгое время строились только на нашей репутации у заказчиков и подрядчиков. Финансовой стабильности не было, поэтому приходилось везде "ужиматься", чтобы вовремя оплатить сырье, выдать зарплаты. Лишние деньги тут же вкладывались в производство новой продукции, за счет этого выходили на новых клиентов. Работали очень слаженно – прямо по часам, любая нестыковка или малейший срыв сроков могли привести к потере клиента и обойтись нам очень дорого", - объясняет Булгаков. В скором времени такая работа начала приносить свои плоды: в 2007 компания получила на свою продукцию первое техническое свидетельство - сертификат на новые строительные материалы. Тогда у предпринимателей появились более крупные клиенты, а, следовательно, и более крупные заказы. Если в самом начале предприятие производило порядка 5-10 тыс. изделий в месяц, то с приходом больших проектов объем производства увеличился до 1 млн деталей ежемесячно.

"После первых крупных контрактов в 2007 году мы открыли свое представительство в Москве, которое существует и сегодня", - добавляет предприниматель. Основным барьером на пути к первому серьезному предпринимательскому успеху Булгаков считает отсутствие опыта и возможности быстро приобрести нужные ориентиры. "Это сейчас у начинающих предпринимателей есть, например "Бизнес-навигатор МСП" (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса — разработка "Корпорации МСП" — прим. ТАСС), где можно пройти обучающие курсы по своему профилю, проверить партнеров на наличие судов, заявить о своей продукции и так далее. В моем случае – это был "хардкор", то есть работа в тяжелых полевых условиях. Техническим знаниям учились у работников профильных заводов, навыки ведения переговоров получали в режиме реального времени без права на ошибку, финансовые дисциплины изучали при сведении квартальных отчетов. Все "шишки" набивали сами, своим лбом. Сегодня навигатор используем для ознакомления с различными программами поддержки, в особенности, нам интересны льготные кредитные программы", - подчеркивает Булгаков. Но по словам предпринимателя, ошибки и работа над ними - это важнейшее условие развития бизнеса. Здания с характером "Самыми волнительными моментами всегда являлась работа над сложными проектами. Сложность всегда выражается в разных моментах. Где-то это сложные проектные решения, где-то сжатые сроки поставок, где-то непростой заказчик ", - отмечает предприниматель. Один из последних таких проектов было здание гостиницы в центре Франкфурта. Это был первый крупный проект компании в Германии. Требовалось спроектировать фасады по европейским нормам, вовремя доставить все детали, а также соответствовать немецким требованиям к качеству исполнения. "Вообще архитектура обладает одним из самых значительных эмоциональных воздействий на человека. Вся наша жизнь проходит в окружении архитектуры. А по фасаду здания можно многое сказать и о его владельце, и о людях, которые живут в этом здании. Качественные фасады, на мой взгляд, как живопись великих художников – можно смотреть, любоваться и вдохновляться" - подытоживает Булгаков.

Он подчеркивает, что современный фасад - это не только вопрос красоты и эстетики. Это сложный объект, все части которого должны гармонично сочетаться как друг с другом, так и с окружающей средой долгие годы. "Это и делает нашу работу не просто производством "железок". Современный фасад - это компромисс между красотой, надежностью, долговечностью и стоимостью", - подчеркивает предприниматель. В то же время именно по этой причине бизнесмен не боится конкуренции с Китаем. "Сильная сторона Китая – это массовое производство. Эти ребята работают на весь мир. У них просто нет возможности учитывать в каждом проекте множество нюансов. К тому же стройка не терпит долгих поставок или проблем с качеством. Тем более если речь заходит о сложных нестандартных решениях, у нас тут огромная фора – в этом случае коллеги нам не конкуренты", - говорит Булгаков. Репутация превыше всего Бизнесмен уверяет, что даже несмотря на лидирующие позиции в отрасли, сегодня репутация компании соблюдается также строго, как и в самом начале пути. "Мы всегда дорожили своей репутацией. Спустя годы соблюдать ее становится сложнее, так как результат зависит от слаженной работы многих людей. Но мы держим марку. Что бы не произошло мы стараемся всегда соблюдать сроки и качество", - отмечает он. Также Булгаков уверяет, что, несмотря на современные бизнес-реалии, для него мужское слово – это не пустой звук. "Риск в бизнесе - дело благородное. Бывает так, что нужно поверить партнеру на слово и есть большой риск того, что он не сможет выполнить обещания. В таких ситуациях все зависит от цены вопроса. Если финансово в данный момент для нас это не слишком критично - мы можем пойти навстречу. И если все сложится удачно - в дальнейшем у нас могут быть долгие взаимовыгодные и дружеские отношения. Если же нет - для нас это является подтверждением того что с таким партнером в серьезных проектах делать нечего. Но начинающим предпринимателям такие эксперименты не рекомендуем, конечно", - делится опытом предприниматель.