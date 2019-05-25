В России отмечают День предпринимательства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. День предпринимательства отмечается в России 26 мая, профессиональный праздник российского бизнеса был введен указом президента в 2007 году.

За эти годы в России создана разветвленная система поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Бизнесу доступны льготные кредиты, государственные гарантии и поручительства, также информационное и юридическое сопровождение со стороны властей. Основным институтом, через который реализуется поддержка российского малого бизнеса, является государственная Корпорация МСП.

В 2019 году правительством был запущен национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" для ускоренного развития малого бизнеса. Нацпроект рассчитан на 6 лет, власти намерены к 2024 году увеличить долю МСП в российском ВВП с нынешних 22,3% до 32,5%, а число занятых в секторе - на 5,8 млн человек, до 25 млн. На реализацию нацпроекта будет направлено 481,5 млрд рублей.

Сам факт учреждения Дня российского предпринимательства говорит о том, что власть признала предпринимателей движущей силой развития экономики, считает президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. По его мнению, общество стало значительно лучше относиться к предпринимательству. "Если раньше все-таки больше с опаской относились, то сегодня, мне кажется, большая часть общества <…> уже понимает роль, значимость предпринимательства, необходимость его развития. В этой части у нас произошли серьезные изменения за эти годы, и понимание между бизнесом и обществом, мне кажется, найдено", - подчеркивает глава ТПП.

По мнению Катырина, России удалось существенно продвинуться в создании оптимальной нормативно-правовой базы для бизнеса, о чем свидетельствует продвижение страны в рейтинге Doing Business (рейтинг - часть ежегодного доклада "Ведение бизнеса", выпускаемого Всемирным банком, он оценивает простоту осуществления предпринимательской деятельности в 190 странах) со 124-го на 31-е место. В России неплохой инвестиционный климат и страна смотрится достойно на фоне партнеров из БРИКС, считает Катырин, обращая внимание на произошедшее за последние годы развитие инфраструктуры. "Хотя есть над чем работать", - добавляет он.

Важно, что власти и бизнес пришли к взаимопониманию в вопросе необходимости реформы контрольно-надзорной деятельности, подчеркивает Катырин. Он надеется на кардинальное снижение административной нагрузки на бизнес, что даст ощутимый экономический результат. "По всем направлениям [в сфере предпринимательства] есть движение - где-то больше, где-то меньше", - резюмирует Катырин.