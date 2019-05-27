Правительство РФ рассматривает возможность изменения некоторых показателей нацпроекта МСП

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова, Анна Дементьева/. Минэкономразвития РФ допускает возможность корректировки некоторых показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин сообщил в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"В целом не исключаю [корректировку показателей нацпроекта]. В некоторых регионах показатели могут быть выполнены существенно быстрее, чем в других. Но в этом случае нам важно сохранять постоянный баланс, не меняя таких главных показателей нацпроекта, как увеличение численности занятых в малом бизнесе или увеличение доли малых и средних компаний в ВВП страны", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможной корректировке показателей нацпроекта МСП.

Живулин добавил, что показатели могут быть скорректированы по итогам первого года реализации нацпроекта.

С 2019 года власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а количества занятых в секторе - на 5,8 млн человек, до 25 млн человек. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.