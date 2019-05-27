МЭР считает эмпатию главным качеством эффективных чиновников при работе с бизнесом

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова, Анна Дементьева/. Высокий уровень эмпатии является основным свойством эффективных чиновников. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Если мы говорим про госслужащего, то очень важно слышать и понимать, что происходит в той сфере, где он работает. Это эмпатия очень высокого уровня, когда постоянный сбор информации о том, что происходит на местах, дает нужный эффект малому бизнесу от каждого действия государства", - сказал Живулин, отвечая на вопрос об основных качествах чиновника для эффективной работы с малым бизнесом.

Он добавил, что, помимо прочего, властям "важно говорить с бизнесом на одном языке и максимально быстро реагировать на запросы бизнес-сообщества". Для этого было решено ввести для региональных госслужащих в практику обучение и стратегические сессии с участием предпринимателей. Тренеры делают акцент на командной работе, формировании единомышленников из подчиненных, а также обучают созданию клиентоориентированности, исходя из реальных потребностей предпринимателей.