Центр бизнес-консультаций для фермеров появится в Севастополе в 2019 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Бюро, где фермеры и сельхозкооперативы смогут получить консультации по ведению бизнеса и аналитические данные по востребованности их продукции, начнет работу в Севастополе в 2019 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил ТАСС в понедельник представитель городского департамента сельского хозяйства.

Как ранее сообщали ТАСС в департаменте, в городе большое число небольших сельхозпредприятий, работающих в разных направлениях. Они являются одними из основных производителей сельхозпродукции в Севастополе.

"Центр компетенций будет оказывать информационно-консультационные услуги малым формам хозяйствования в части развития кооперации, написания бизнес-планов, участия в различных семинарах и других мероприятиях, подготовке различных документов. Также он будет проводить исследования и делать для фермеров прогнозы, какая продукция будет более востребована, разрабатывать методологию переработки продукции, налаживать связи с торговыми сетями. Его работа будет направлена на то, чтобы помогать фермерам развивать свои хозяйства. Ориентировочно рассчитываем, что он начнет работу в конце лета", - сказал собеседник агентства.

В понедельник решение о создании некоммерческой организации "Севастопольский центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров" принято правительством Севастополя на очередном заседании.

Представляя инициативу на заседании правительства, директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков уточнил, что создать центр планируется совместно с Севастопольским госуниверситетом в рамках национального проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Стандарт, по которому будет работать центр, разработан Минсельхозом РФ. Всего в 2019 году на поддержку стартапов в сфере АПК и создание центра компетенций планируется направить 8,3 млн рублей.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.