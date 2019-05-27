Власти Москвы хотят пересмотреть ответственность МСП по ряду административных нарушений

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Столичные власти считают необходимым максимально снизить ответственность для бизнеса по незначительным административным правонарушениям в рамках новой реформы контрольно-надзорной деятельности. Такое мнение высказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в ходе панельной дискуссии "Законы vs бизнес: кто кого?" на Московском предпринимательском форуме.

Минэкономразвития РФ готовит новый законопроект о реформе контрольной и надзорной деятельности, которое будет представлено в июне. Согласно документу, каждый орган надзора должен будет выработать свой набор однодневных мероприятий по профилактике нарушений. Основными инструментами станут инспекционный визит, контрольная закупка, лабораторный контроль и дистанционный мониторинг. Проверки будут проводить в "добром и дружественном" тоне, а заключения будут носить рекомендательный характер.

"Административная ответственность [для бизнеса] сегодня претерпевает серьезные изменения. По сути, полностью пересматривается Кодекс РФ об административных правонарушениях. Сейчас пишется новый закон. Он будет строиться на таких же принципах, как и сама реформа контроля-надзора, ведь, самое главное, не наказать, а предотвратить нарушения, и максимально снизить ответственность за незначительные из них, где нет повторяемости и факта серьезного умысла", - заявил чиновник.

Также, по словам чиновника, властям предстоит пересмотреть более 9 тыс. нормативных актов, из которых устаревшие надо будет модернизировать или полностью отменить.

"Мы можем это сделать только в постоянном диалоге с бизнесом. Если предприниматели нам помогут, то эти требования [которые можно модернизировать], действительно, будут эффективные, работающие и будут не мешать, а помогать деятельности", - подчеркнул чиновник.

Московская неделя предпринимательства, организованная правительством Москвы и столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития, проходит в городе с 27 по 31 мая 2019 года уже во второй раз. Мероприятие является самым крупным деловым событием для московского малого и среднего бизнеса. В этом году повестка недели была сформирована исходя из пожеланий самих предпринимателей. Участники примут участие в панельных дискуссиях и круглых столах по самым актуальным вопросам бизнеса, обменяются опытом с успешными предпринимателями, а также напрямую пообщаются со столичными чиновниками. В общей сложности на неделе предпринимательства ожидаются более 60 тыс. участников и 1,5 тыс. спикеров и экспертов. Мероприятия пройдут на шести площадках. По итогам власти Москвы соберут мнения бизнесменов, чтобы на их основании подготовить новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса в городе.