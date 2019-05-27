Эксперты: социальное предпринимательство может быть прибыльным

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Социальное предпринимательство и социальные проекты способны приносить существенную прибыль своим основателям. Такую точку зрения высказал ТАСС в понедельник директор департамента акселерационных программ Фонда поддержки социальных проектов Агентства стратегических инициатив Дмитрий Богданов на Московском предпринимательском форуме.

"Большую часть социальных проектов можно монетизировать. По некоторым видам социального предпринимательства маржинальность выше, чем в машиностроении. На этом можно зарабатывать", - сказал он. Для этого социальный предприниматель должен делать упор на качестве своей продукции, подчеркнул спикер.

Спрос есть

С Богдановым соглашается и одна из представительниц социального вида бизнеса, совладелица магазина "Buy Social" (производство подарочных наборов - прим.) Любовь Ермолаева. По ее мнению, запрос со стороны общества на приобретение продукции от социального предпринимательства только растет.

"Сейчас помимо тренда технологического, [есть] тренд на гуманизацию [очеловечивание] бизнеса, - полагает Ермолаева. - У потребителей, которые покупают продукты и услуги, есть потребность в поиске смысла и в принадлежности к чему-то большему [чем просто к покупке обычной вещи], к решению действительно важных актуальных социальных проблем".

Финансовая самостоятельность

Соучредитель благотворительного фонда "Друзья" инвестиционный банкир Ян Яновский обращает внимание на то, что для привлечения денег социальный бизнес не должен ходить с протянутой рукой. "Я не верю, что фонд должен ходить и просить деньги. Для меня эта стратегия умерла давно. Фонд должен деньги зарабатывать, благотворительность должна деньги зарабатывать", - подчеркнул он.

По мнению Яновского, эффективность работы фонда напрямую зависит от профессионализма его команды. Потому руководству, в первую очередь, необходимо вкладывать ресурсы в развитие сотрудников, считает он. "Рубль, потраченный на команду фонда, на ее образование, на персонал <...> - это 10 тыс. рублей в копилку фонда потом", - отметил Яновский.

Помощь нужна

Двукратная олимпийская чемпионка и основатель благотворительного фонда поддержки детского и юношеского спорта Елена Исинбаева не согласна с тем, что благотворительность способна приносить деньги. "[Наш] фонд деньги не зарабатывает. Я не знаю, как благотворительность в чистом виде может заработать", - заявила она. В то же время Исинбаева отметила, что благотворительные фонды способны привлекать деньги бизнеса. Многие предприниматели заинтересованы в благотворительной деятельности, однако зачастую у них не хватает для нее инструментов и знаний, считает Исинбаева.

"Мы являемся тем самым связующим звеном между бизнесом и социальной работой. Мы поняли, что эта модель очень успешна, потому что действительно огромное количество людей хотят сделать что-то полезное для общества, для детей, но не знают, как это сделать", - подчеркнула она.

Московская неделя предпринимательства

Московская неделя предпринимательства, организованная правительством Москвы и столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития, проходит в городе с 27 по 31 мая 2019 года. Мероприятие является самым крупным деловым событием для московского малого и среднего бизнеса и проводится уже второй раз. В 2019 году повестка недели была сформирована исходя из пожеланий самих предпринимателей. Участники примут участие в панельных дискуссиях и круглых столах по самым актуальным вопросам бизнеса, обменяются опытом с успешными предпринимателями, а также напрямую пообщаются со столичными чиновниками. В общей сложности на неделе предпринимательства ожидаются более 60 тыс. участников и 1,5 тыс. спикеров и экспертов. По итогам мероприятия власти Москвы соберут мнения бизнесменов, чтобы на их основании подготовить новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса в городе.