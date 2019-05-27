Цифровой маркетплейс Smartseeds при поддержке Корпорации МСП привлек 240 млн рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский IT-стартап, разработавший онлайн-сервис Smartseeds для автоматизации автоперевозок сельскохозяйственных грузов и сельхозпродукции по модели "маркетплейс", привлек финансирование на 240 млн рублей с помощью финансовой гарантийной поддержки корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

У корпорации МСП есть специальный инструмент для инновационных высокотехнологичных малых и средних компаний, которые не имеют залоговой массы для привлечения кредитов, поскольку находятся на начальном этапе реализации инвестиционного проекта.

"Компания "СмартКонтракт", разработавшая онлайн-сервис Smartseeds, получила финансирование в рамках двух кредитных линий на общую сумму 240 млн рублей в МСП Банке (дочерняя структура корпорации МСП - прим.). Корпорация оказала финансовую поддержку проекту, предоставив обеспечение по кредитам МСП Банка в рамках специального продукта для стартапов на общую сумму 168 млн рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Ресурс обеспечивает прозрачное ценообразование, предоставляет заказчикам качественный транспорт и осуществляет полный цикл организации перевозки: страхование груза, проведение и контроль всех платежей, ведение бухгалтерского учета и электронного документооборота. С ноября 2018 года на онлайн-платформе начали осуществляться цифровые сделки по продаже и покупке зерна. На платформе Smartseeds планируется реализация smart-контрактов на базе технологии блокчейн.

С помощью привлеченных средств стартаперы планируют активно продвигать онлайн-сервис на российском рынке. Общий бюджет проекта оценивается в 531 млн рублей.

Корпорация МСП с 2017 года развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых малыми и средними компаниями в приоритетных отраслях экономики. В каталог продуктов Корпорации включена гарантия для стартапов с повышенным покрытием до 70% суммы кредита. При реализации проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение, экология, энергетика и т. д.) гарантийное покрытие Корпорации может достигать 100% суммы кредита (при сумме гарантии не более 50 млн рублей). За 2017 год с корпорация предоставила гарантийную поддержку в сфере высоких технологий на 5,2 млрд рублей, что позволило привлечь малым и средним компаниям кредитные ресурсы на общую сумму 9,7 млрд рублей.