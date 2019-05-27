Московские предприниматели поборются за право стать амбассадором "Портала поставщиков"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Столичный интернет-ресурс "Портал поставщиков" проводит конкурс на звание официального посла портала. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы.

"Стать амбассадором портала - большая ответственность. Претендент должен работать на рынке закупок через портал, ему необходимо разделять ценности портала - добросовестность и открытость. Информацию обо всех претендентах тщательно проверяют кураторы проекта, большое значение имеют отзывы заказчиков. Потенциальные амбассадоры активно подают заявки и размещают публикации о портале поставщиков в социальных сетях", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Геннадия Дегтева.

По его словам, поставщики не смогут получить звание амбассадора, если расторгнутые контракты их компании превышают 5% от общего объема исполненных. Согласно первому отборочному этапу, участникам конкурса также предстоит разместить свою историю успеха в социальных сетях.

"На рынке закупок много стереотипов. Амбассадорам предстоит не просто рассказывать об инструменте, который успешно используют в своей работе, они по сути будут менять мышление тех, кто не верит в открытость и прозрачность контрактной системы", - добавил представитель департамента.

Портал поставщиков был запущен правительством Москвы в 2013 году для осуществления закупочных процедур столичных компаний. Малые и средние предприниматели, зарегистрировавшись на портале, могут бесплатно предложить свою продукцию более 8 тыс. государственных заказчиков города Москвы, а также бизнес-сообществу. Кроме того, региональные предприниматели также могут участвовать в закупках столицы, не являясь представителями московских компаний, а московские бизнесмены имеют возможность выполнять закупки региональных заказчиков. На портале зарегистрировано порядка 130 тыс. предпринимателей из всех регионов России, из них порядка 86% - это представители малого бизнеса.