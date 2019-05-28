Титов: опрос ФСО выявил недовольство российского малого бизнеса защитой своих прав

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Две трети представителей российских малых и средних предприятий негативно оценивают ситуацию с защитой своих прав, свидетельствуют результаты опроса "Мнение собственников и руководителей высшего звена средних и малых компаний об административной среде в Российской Федерации". Данные были представлены бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в приложении к ежегодному докладу президенту РФ Владимиру Путину.

Опрос проводился Службой спецсвязи и информации ФСО в марте 2019 года. В нем приняли участие 2 тыс. 731 опрошенный из числа собственников и руководителей малых и средних предприятий из всех 85 регионов страны.

Права предпринимателей

"Две трети респондентов (66,5%) негативно оценивают ситуацию с защитой прав и законных интересов предпринимателей: 50,1% опрошенных полагают, что эти права защищены недостаточно, а 16,4% - что абсолютно не защищены", - отмечают авторы опроса. Лишь каждый пятый предприниматель (18,9%) уверен в надежной защите своих прав.

Почти половина респондентов (49,1%) считает, что за последний год ситуация с защитой прав предпринимателей ухудшилась, при этом 6,4% винят в этом чиновников, 17,1% видят причину в постоянном изменении правил, 25,6% пеняют на растущие траты на ведение бизнеса.

Также почти половина (47,1%) респондентов заявила, что административная нагрузка на их бизнес за последний год увеличилась. При этом более 45% предпринимателей, в работе которых были выявлены нарушения, согласились с обоснованностью претензий, в то время как годом ранее таких было 30%.

По словам половины респондентов (52,7%), проверки, прошедшие на их предприятиях в 2018 году, носили плановый характер. Однако 19,7% опрошенных указали, что проверки были внеплановыми - по заявлениям граждан, еще в 15,5% случаях контролеры проверяли исполнение ранее выданных предписаний, у 25,2% предпринимателей проверки проводились по иным основаниям.

Мотивы контролеров

Каждый восьмой бизнесмен (12,5%) подозревает проверяющих в корыстных намерениях. Треть предпринимателей (35,6%) считает, что контролеры в основном формально выполняли свою работу, почти столько же (33,7%) полагают, что ревизоры стремятся выявлять реальные нарушения и обеспечивать безопасность граждан, а также оказывать предпринимателям содействие.

Обжаловали результаты проверок 27,6% респондентов, обращения были удовлетворены для трети из них. Каждый пятый предприниматель (18,3%) считает, что у него нет шансов выиграть суд, если его оппонентом будут госорганы, а 28,5% оценивают свои шансы как низкие.

По оценкам половины опрошенных (50,1%), за последние три года административные наказания в той или иной степени ужесточились.

Господдержка

О господдержке своей компании заявили 24% опрошенных, однако каждый пятый из них остался недоволен этой помощью. Почти половина (48,9%) считает, что условия кредитования за последний год не стали доступнее.

Больше половины (55,8%) опрошенных констатировали, что в связи с повышением с начала 2019 года НДС их предприятия были вынуждены увеличить цены по большинству товаров и услуг. Более чем в половине случаев рост составил до 4%.