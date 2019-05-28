Около 600 тыс. человек работают в секторе франчайзинга в России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Около 600 тыс. человек заняты в секторе российского франчайзинга, который является одним из наиболее быстрорастущих в экономике страны. Об этом сообщил глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман на Московском международном форуме по франчайзингу.

"По данным Российской ассоциации франчайзинга, в секторе франчайзинга в России занято около 600 тыс. человек, и ежегодный прирост составляет 15%. Это один из наиболее быстрорастущих секторов экономики с точки зрения численности", - сказал Браверман.

Согласно национальному проекту по поддержке малого и среднего бизнеса, к 2024 году число занятых в этом секторе должно увеличиться на 5,8 млн человек - до 25 млн. Достигнуть этого показателя, наряду с ожидаемым увеличением численности официально зарегистрированных самозанятых, позволит рост числа трудящихся во франчайзинге, отметил Браверман.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на период 2019-2024 годов. Увеличение числа занятых в МСП до 25 млн человек, а также рост доли сектора в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5% являются ключевыми целевыми показателями нацпроекта.

Московский международный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo 2019 проходят в столице 28-29 мая.