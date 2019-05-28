Число работающих по франшизе предприятий в Москве выросло на 19% в 2018 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Количество московских предприятий, работающих по франшизе, увеличилось по итогам 2018 года на 19%, достигнув 11,5 тыс., сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин на Московском международном форуме по франчайзингу.

"В Москве сегодня 11,5 тыс. объектов, которые работают по франшизе. Ежегодный рост примерно составляет год от года 10-15%, но предыдущий год дал нам даже определенное превышение, то есть это примерно на 19% увеличилось количество объектов, работающих по франшизе", - сказал Фурсин.

По его словам, более 200 тыс. человек заняты в этом секторе. Учитывая, что в московском малом и среднем бизнесе трудятся около 2,5 млн человек, франчайзинг обеспечивает почти 10% этой занятости, отметил глава департамента.

Чаще всего по франшизе работают предприятия сферы общественного питания и услуг, однако круг сфер постепенно расширяется. Фурсин подчеркнул, что франчайзинг является стабильной моделью ведения бизнеса. Так, по его оценкам, среди работающих по франшизе предприятий закрываются лишь 1-3%.

"Эту модель нужно, конечно же, масштабировать, создавать новые франшизы и популяризировать данную модель, особенно среди начинающих предпринимателей и людей, которые только хотят заняться бизнесом", - сказал руководитель департамента.

Московский международный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo 2019 проходят в столице 28-29 мая.