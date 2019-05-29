Центр помощи предпринимателям "Мой бизнес" открылся в приморском городе Арсеньеве

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Представительство краевого центра поддержки предпринимателей "Мой бизнес" открылось в приморском городе Арсеньеве, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморья.

"Мы уже запланировали серию бизнес-тренингов и семинаров. Также здесь можно бесплатно получить развернутые консультации квалифицированных юристов, бухгалтеров, экономистов, узкоспециализированных экспертов, которых индивидуальный предприниматель или небольшая компания не всегда может содержать в штате. И, конечно, центр "Мой бизнес" предоставит доступ ко всем краевым мерам поддержки, теперь для этого не придется ехать во Владивосток", - передает пресс-служба слова директора Центра поддержки предпринимательства Приморского края Виктории Петровой.

В центре предприниматели смогут обратиться в Гарантийный фонд Приморского края, получить услугу краевого Центра поддержки экспорта и консультацию Центра поддержки предпринимательства, который также организует семинары, мастер-классы и тренинги. Также в центре предприниматели смогут заполнить первичную заявку Микрокредитной компании Приморского края для получения займа на льготных условиях. Здесь же специалисты регионального центра инжиниринга оказывают поддержку в подборе и внедрении современных технологий для модернизации производства.

Развитие сети центров "Мой бизнес" на территории региона является одним из ключевых мероприятий в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Главный офис сети расположен во Владивостоке, а в мае первое его представительство открылось в Уссурийске.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Структура нацпроекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.