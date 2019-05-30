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Корпорация МСП готова выделить 385 млн рублей под три проекта в Приморье

Это позволит привлечь 648,5 млн рублей кредитных средств

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Три инвестиционных проекта в Приморском крае могут получить кредитно-гарантийную поддержку Корпорации малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) на 385 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Корпорации.

"Объем финансовой поддержки [трех] проектов Приморского края может составить 385 млн рублей, что позволит привлечь 648,5 млн рублей кредитных средств. Общий объем инвестиций в проекты составляет 835,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Поддержку может получить компания "Лазур" для строительства гостиницы, судоходная компания "Павино-Танкер" для приобретения судна, а также энергокомпания "Элби-Генерация" для проектирования и производства автономных энергетических модулей.

Сейчас общий размер финансовой поддержки приморским МСП со стороны Корпорации в рамках Национальной гарантийной системы составляет около 7,4 млрд рублей, а поддержка МСП Дальневосточного федерального округа - 33,4 млрд рублей. Это позволило малому бизнесу Приморского края привлечь кредиты на 21,3 млрд рублей по ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рынка, а в целом дальневосточные МСП смогли получить льготные займы на 80,7 млрд рублей.

Теги
РоссияПриморский край
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