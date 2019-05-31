Названы имена первых амбассадоров московского портала закупок

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Первыми амбассадорами портала поставщиков Москвы, через который малый бизнес участвует в госзакупках, стали девять предпринимателей и один представитель СМИ, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике. Амбассадоры начнут активно транслировать ценности портала поставщиков и участвовать в развитии его функционала, отмечается в сообщении.

"Среди послов портала есть те, кто вырос вместе с ним, и кто пришел не так давно, но уже заслужил доверие заказчиков. Есть недавно созданные компании со штатом в пять человек и уже состоявшиеся компании, в которых работают сотни специалистов. Все эти люди прошли серьезный путь становления своего бизнеса и уже могут поделиться полезным опытом не только с другими предпринимателями, но и выступить в качестве экспертов в отраслевом обсуждении развития контрактной системы [закупок]", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Геннадия Дегтева.

От амбассадоров уже поступили предложения, как сделать электронный ресурс более удобным. "Есть реальные идеи по техническому наполнению, привлечению новых предпринимателей к участию в закупках, по донесению важной информации до заказчиков", - пояснил Дегтев. Он отметил, что эти предложения будут прорабатываться.

Первыми амбассадорами стали Ян Гольдин ("Офис Маркет"), Иван Лаптев ("3DQuality"), Алексей Лисеев, ("Медиком"), Алена Кокуева ("ТП Ягуар Центр"), Антон Хреков (ИП), Ольга Широкова ("Аракс"), Антон Сороко ("Тороб.Инфо"), Владимир Новиков ("ПРОП МП "ОРТЕЗ"), Евгений Степанов (ГК "Консул") и Юлия Ермилова (ТАСС).

Власти Москвы создали электронный портал поставщиков в 2013 году для проведения закупок малого объема среди небольших предприятий и физических лиц. На этой площадке малый и средний бизнес из любых регионов России может бесплатно предложить свою продукцию государственным заказчикам Москвы. Сегодня на портале работают более 150 тыс. пользователей.