"Горячее ноу-хау". Как превратить маленькую пекарню в федеральную сеть

Решив сменить профессиональную деятельность, московский предприниматель Алишер Бикбулатов в 2015 году открыл свою первую пекарню. В планах было перепродавать готовую продукцию, а также выпекать готовые замороженные изделия. Данная бизнес-модель не смогла вывести маленькую пекарню даже не самоокупаемость, и предприниматель решил перейти на производство полного цикла.

Больше полугода Бикбулатов интенсивно обучался у лидеров индустрии в Татарстане, нашел грамотного технолога из Турции, и результат не заставил себя ждать. Спустя 9 месяцев к маленькой пекарне добавилось еще несколько, превосходящих первую не только в размерах, но и в организации производства.

Первый успех дал бизнесмену импульс к развитию большой федеральной сети "Маковка". Сегодня предприниматель не только открывает новые пекарни, но и успешно продает франшизу: всего под брендом работают более 100 пекарен в России, и даже есть точки продаж в Беларуси и Казахстане. Недавно Бикбулатов запустил собственную школу, в которой обучает сотрудников сети профессиям пекаря, администратора и продавца.

Как признается предприниматель, успех "Маковки" в том, что хлеб, с прилавков пекарни покупатели всегда получают горячим. Именно это ноу-хау позволяет управляющей компании ежемесячно зарабатывать порядка 2 млн рублей.