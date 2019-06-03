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"Горячее ноу-хау". Как превратить маленькую пекарню в федеральную сеть

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Описание
Алишер Бикбулатов
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС

Решив сменить профессиональную деятельность, московский предприниматель Алишер Бикбулатов в 2015 году открыл свою первую пекарню. В планах было перепродавать готовую продукцию, а также выпекать готовые замороженные изделия. Данная бизнес-модель не смогла вывести маленькую пекарню даже не самоокупаемость, и предприниматель решил перейти на производство полного цикла. 

Больше полугода Бикбулатов интенсивно обучался у лидеров индустрии в Татарстане, нашел грамотного технолога из Турции, и результат не заставил себя ждать. Спустя 9 месяцев к маленькой пекарне добавилось еще несколько, превосходящих первую не только в размерах, но и в организации производства. 

Первый успех дал бизнесмену импульс к развитию большой федеральной сети "Маковка". Сегодня предприниматель не только открывает новые пекарни, но и успешно продает франшизу: всего под брендом работают более 100 пекарен в России, и даже есть точки продаж в Беларуси и Казахстане. Недавно Бикбулатов запустил собственную школу, в которой обучает сотрудников сети профессиям пекаря, администратора и продавца.

Как признается предприниматель, успех "Маковки" в том, что хлеб, с прилавков пекарни покупатели всегда получают горячим. Именно это ноу-хау позволяет управляющей компании ежемесячно зарабатывать порядка 2 млн рублей.

"Горячая булочка, не отходя от кассы". Как сделать бизнес на свежеиспеченном хлебе
Владелец российской сети пекарен "Маковка" Алишер Бикбулатов рассказал ТАСС, почему так важно продавать горячий хлеб и почему не стоит строить бизнес интуитивно
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