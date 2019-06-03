Бизнес-акселератор Петербурга выберет 50 лучших стартапов для продвижения в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Акселератор Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга (ЦРПП) по развитию бизнес-проектов отберет в сентябре 50 стартапов для участия в консультационной и образовательной программах. По их итогам в ноябре 20 из 50 лучших бизнес-проектов примут участие в инвестиционной сессии, сообщил журналистам в понедельник директор центра Лев Кузнецов.

"В сентябре 50 стартапов из 100 пройдут в очный акселератор <...> В конце ноября 20 лучших проектов отберут в инвестиционную сессию <...> Основа акселератора заключается не только в привлечении вложений в перспективные бизнес-проекты, но, прежде всего, в развитии компетенций и навыков начинающих предпринимателей", - отметил Кузнецов.

В июне организаторы "Акселератора ЦРПП" приступили к сбору стартапов для участия в программе, из них 100 проектов оценят два эксперта по 13 критериям, в частности, по уровню конкурентоспособности на рынке, стадии его проработки и перспективности. На базе итогового рейтинга 50 заявок с наивысшим балом с первого сентября отберут в очный акселератор.

В рамках работы акселератора авторы 50 лучших стартапов освоят обучающие программы по таким темам как изучение и анализ рынка, управление поставками, планирование сбыта, организация продаж, построение финансовой модели стартапа и подготовка презентаций.

В октябре руководители 20 лучших стартапов смогут вести индивидуальную работу над своим проектом под руководством бизнес-наставника в течение 45 дней. В конце ноября состоится итоговая инвестиционная сессия с участием 20 бизнес-проектов с наивысшим аттестационным баллом, на которой стартапы представят потенциальным инвесторам.

Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга, предпочтение при отборе проектов отдается стартапам в области информационных технологий, образования, малого производства, легкой и пищевой промышленности, общественного питания и сфере гостеприимства. "Акселератор ЦРПП" проводится ежегодно с 2017 года, за этот период было обработано около 500 бизнес-проектов, из них 80 участвовали в программе в 2017 году и 59 - в 2018 году.