Реализация нацпроекта на Кубани способствует росту крупного бизнеса

КРАСНОДАР, 3 июня. /ТАСС/. Финансирование с господдержкой малого и среднего бизнеса на Кубани за счет реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" способствует не только развитию МСП, но и его преобразованию в крупные формы предпринимательства, а также росту налоговых поступлений в бюджет. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы пересмотрели подход к развитию малого и среднего бизнеса, эта работа отражена в одном из нацпроектов. Здесь зачастую уже власть выступает в роли своеобразного инвестора. Мы сегодня готовы вкладывать в начинающих предпринимателей, выдавать им кредиты под минимальный процент через Фонд микрофинансирования, потому что понимаем, от того, какую поддержку мы окажем им на старте, во многом зависит, вырастут ли они в крупный бизнес, в крупных налогоплательщиков", - сказал глава региона.

По данным пресс-службы края, в 2018 году Фонд микрофинансирования региона выдал 592 займа на 903,9 млн рублей, что на 50% больше, чем в 2017 году. В 2019 году фонд будет докапитализирован на 500 млн рублей. Фонд развития бизнеса в 2018 году было выдано 126 поручительств на общую сумму 872,3 млн рублей. В 2019 году фонд будет докапитализирован более чем на 26 млн рублей, что позволит кубанским предпринимателям привлечь кредитные средства под поручительства Фонда в объеме не менее 1,9 млрд руб.

В пресс-службе администрации Краснодарского края ТАСС сообщили, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется четыре региональных компонента. Уже в 2019 году планируется увеличить количество субъектов МСП, получивших поддержку, до 2884 единиц. Также в рамках нацпроекта планируется, что к концу текущего года численность занятых в сфере МСП возрастет до 766 тыс. человек.

Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в последние годы является одним из приоритетных направлений работы в регионе. В крае успешно работают Фонд микрофинансирования и Фонд развития бизнеса, которые помогают начинать местным жителям бизнес с нуля, в том числе за счет оказания содействия в получении мер господдержки и их предоставления на льготных условиях. За счет этого увеличиваются и объемы налоговых поступлений от субъектов МСП. По данным пресс-службы администрации края, за 2016-2017 годы темп роста налоговых поступлений от предпринимателей, воспользовавшихся финансовой господдержкой, в федеральный бюджет составил 147%, в консолидированный бюджет региона - 116,4%.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Структура нацпроекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.