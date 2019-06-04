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Корпорация МСП планирует достичь ежегодного объема закупок в 5 трлн рублей к 2024 году

Глава корпорации Александр Браверман отмечает, что для достижения цели не потребуется расширения круга заказчиков по закупкам

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) считает возможным достижение ежегодного объема закупок для малого бизнеса в 5 трлн рублей к 2024 году в рамках соответствующего нацпроекта. Об этом глава корпорации МСП Александр Браверман сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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Ранее стало известно, что компании с госучастием перейдут на формирование трехлетних планов закупок, чтобы малому бизнесу было проще планировать свое участие.

"Безусловно, нам будет непросто выполнить такой показатель. Но мы гарантированно планируем выйти на ежегодный объем в 5 трлн рублей закупок для сектора МСП к 2024 году. Расширение круга заказчиков по закупкам для малого бизнеса не потребуется. Тут вопрос в том, чтобы стимулировать малых и средних предпринимателей на качественное исполнение закупок и самих заказчиков - на работу с малым бизнесом", - сказал Браверман, отвечая на вопрос портала о достижении объема закупок для МСП в 5 трлн рублей к 2024 году.

Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", размер госзакупкок у малого и среднего бизнеса должен вырасти с 3 трлн рублей в 2018 году до 5 трлн рублей в 2024 году.

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