Завод по выпуску клетчатки построен в Новгородской области при поддержке корпорации МСП

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июня. /ТАСС/. Завершено строительство крупного производства по выпуску пищевых волокон в Крестецком районе Новгородской области при поддержке корпорации МСП. Проект стоимостью около 450,5 млн рублей обеспечит минимум 60 рабочих мест и запущен в тестовом режиме, об этом корреспонденту ТАСС сообщили районные власти.

"Строительство завершено, предприятие работает в режиме пусконаладочном, так как сложное техническое оборудование. На сегодняшний день на предприятии работает порядка 27 человек, всего рабочих мест заявлено 60", - пояснил глава Крестецкого района Сергей Яковлев. Он добавил, что завод планирует работать в тестовом режиме еще два месяца.

Как сообщается в распространенном пресс-службой корпорации МСП сообщении, предприятие на территории Крестецкого района построила компания из Санкт-Петербурга, финансовую поддержку проекта оказала Корпорация МСП. Средства пошли на строительство, закупку оборудования, приобретение сырья. Также поясняется, что новый завод в Новгородской области станет крупнейшим в России производством по выпуску технологической пищевой добавки - пищевой клетчатки. Заявленная мощность - 3 тысяч тонн продукции в год, а стоимость реализации проекта составила около 450,5 млн рублей.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства.