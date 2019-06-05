Фонд развития Дальнего Востока выдал более 800 кредитов на поддержку МСП

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) смогли получить более 800 кредитов по проектам на общую сумму около 18,5 млрд рублей в рамках программы Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ). Об этом сообщил в интервью ТАСС глава фонда Алексей Чекунков.

Программа "Доступный кредит МСП" реализуется ФРДВ с ноября 2016 года совместно со Сбербанком и ВТБ. Предприятиям Дальнего Востока доступны краткосрочные (до трех лет в размере не более 500 млн рублей) и инвестиционные кредиты (до 1 млрд рублей на срок до 10 лет) по ставке от 8,5% годовых.

"Наша программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является для нас особой гордостью. Мы выдали более 800 кредитов, а общая стоимость проектов уже превысила 18,5 млрд рублей", - сказал глава фонда.

Чекунков отметил, что программа позволила впервые предоставить субъектам МСП на Дальнем Востоке подобные льготы. По его словам, ранее планки были слишком высоки для малого бизнеса: были ограничения по минимальному объему кредита, по отраслям.

"Мы существенно увеличили срок кредитования малого и среднего бизнеса - до 10 лет - и значительно снизили ставку - на 4-6%, в среднем до 10% годовых", - добавил Чекунков.