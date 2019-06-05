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Дневник предпринимателя: правильная обувь, здоровая мотивация и отсутствие оправданий

Владелица компании по производству детской ортопедической обуви Любовь Гуменник рассказала ТАСС о самой высокой цене за ошибку в своем бизнесе, особенных клиентах и способах психологической разгрузки.
Любовь Гуменник ТАСС
Описание
Любовь Гуменник
© ТАСС

"Не спрашивай, что государство  может сделать для тебя, подумай, что можешь сделать ты"

Для меня прямая польза обществу и своей стране –  не пустые слова. Во многом я благодарна за все, что дал мне Советский Союз. Безусловно, были минусы - дефицит красивых и качественных вещей. После распада СССР, как и многие, начала заниматься стихийным предпринимательством. Сложившаяся ситуация в стране подтолкнула меня и мою семью к активному освоению новой профессии – предприниматель. У меня не было морального права опустить руки. Но и тогда я всегда спрашивала себя, какую пользу моя деятельность в бизнесе может принести людям. С тех пор мое мнение в этом вопросе остается неизменным. Неважно бизнесмен ты или наемный сотрудник, если пользы от твоей деятельности нет – не получится нигде. Во многом такой подход определил и становление бизнеса. Мне всегда нравилась хорошая качественная обувь. В 2000-х годах было открыто первое производство в Турции. Потом мы решили прейти на производство профилактической детской обуви, сделанной полностью из натуральных материалов. Как показала дальнейшая жизнь, я сделала правильный выбор.

Знак, что все правильно

Многие начинающие предприниматели часто задумываются, "а вдруг я иду не по тому пути" или "ничего не получится". Эти сомнения лучше отбросить сразу, надо просто делать. Не будет в первый раз идеально – будет много проб. Но со временем жизнь будет подавать знаки, что ты все делаешь правильно! К примеру -  среди моих клиентов есть обычные дети, а есть дети с особенностями развития, такими, как детский церебральный паралич (ДЦП). С таким диагнозом, как правило, начинают ходить очень поздно – в лучшем случае после двух лет. Но моя продукция в скором времени доказала обратное. Мы уделяем огромное внимание качеству изготовляемой обуви: используем полностью натуральные материалы. Подошва с антискольжением во многом позволяет малышу делать свои первые шаги, "доверяя" обуви. Один раз поскользнулся  – все, последующая адаптация к первой обуви будет долгой! Один из моих маленьких клиентов с диагнозом ДЦП начал ходить уже в полтора года, а в два года ему сняли этот диагноз, что во многом большая заслуга со стороны родителей. Для меня это был успех и очередной знак, что все правильно!

Дневник предпринимателя
© тасс

Захочешь - найдешь

То же самое касается и господдержки малого и среднего бизнеса, к которому я себя отношу. Если захочешь воспользоваться существующими инструментами поддержки предпринимателей  – найдешь или добрые люди подскажут. Не захочешь, найдешь 100 оправданий, почему не получится ее получить. Моя история – у меня был кредит от крупного банка по ставке порядка 18% годовых – еще несколько лет назад выгодней условий не было. Когда я узнала о льготной программе кредитования от корпорации МСП, то смогла перекредитоваться уже со ставкой 10,6% . Как видите, разница существенная. И таких полезных мер со стороны государства немало. Тот же Бизнес-навигатор МСП (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса — разработка Корпорации МСП — прим. ТАСС) помогает нам найти полезных партнеров, а также разместить информацию о своей продукции.

Быть доброй, но сильной

Я всегда даю шанс сотрудникам и партнерам. К примеру, у меня работают люди с ограниченными возможностями. Если честно, они работают иной раз за двоих. За все время я ни разу не пожалела, что оформила их на работу. Единственное, что не приемлю в бизнесе – это предательство. В таком случае второго шанса не будет. В большинстве случаев учишься, конечно, на своих ошибках. Когда-то самая высокая цена ошибки обошлась мне в 4 млн рублей. И все из-за плохо прописанных договоренностей. Поэтому рекомендую начинающим предпринимателям не пожалеть денег и всегда четко прописывать договорные обязательства, чтобы максимально финансово себя защитить, если партнер захочет "откатить назад". На юристах экономить не стоит.

Психологическая разгрузка

Я в бизнесе больше 20 лет. Психологически бывает нереально тяжело – почти 24 часа в сутки думаешь о бизнесе, сотрудниках, зарплатах, налогах. Бывают моменты, когда хочется исчезнуть. В таких случаях я позволяю себе психологически перезагрузиться. Это обязательно.  Я уезжаю отдыхать, но все равно работаю – просто в другом режиме. Для меня смена обстановки: пальмы, море, горы, лес – это уже перезагрузка. Предпринимательство – образ жизни, который всегда с тобой, даже если ты самый богатый бизнесмен России.

Беседовала Юлия Ермилова

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