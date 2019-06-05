Дневник предпринимателя: правильная обувь, здоровая мотивация и отсутствие оправданий

"Не спрашивай, что государство может сделать для тебя, подумай, что можешь сделать ты"

Для меня прямая польза обществу и своей стране – не пустые слова. Во многом я благодарна за все, что дал мне Советский Союз. Безусловно, были минусы - дефицит красивых и качественных вещей. После распада СССР, как и многие, начала заниматься стихийным предпринимательством. Сложившаяся ситуация в стране подтолкнула меня и мою семью к активному освоению новой профессии – предприниматель. У меня не было морального права опустить руки. Но и тогда я всегда спрашивала себя, какую пользу моя деятельность в бизнесе может принести людям. С тех пор мое мнение в этом вопросе остается неизменным. Неважно бизнесмен ты или наемный сотрудник, если пользы от твоей деятельности нет – не получится нигде. Во многом такой подход определил и становление бизнеса. Мне всегда нравилась хорошая качественная обувь. В 2000-х годах было открыто первое производство в Турции. Потом мы решили прейти на производство профилактической детской обуви, сделанной полностью из натуральных материалов. Как показала дальнейшая жизнь, я сделала правильный выбор.

Знак, что все правильно

Многие начинающие предприниматели часто задумываются, "а вдруг я иду не по тому пути" или "ничего не получится". Эти сомнения лучше отбросить сразу, надо просто делать. Не будет в первый раз идеально – будет много проб. Но со временем жизнь будет подавать знаки, что ты все делаешь правильно! К примеру - среди моих клиентов есть обычные дети, а есть дети с особенностями развития, такими, как детский церебральный паралич (ДЦП). С таким диагнозом, как правило, начинают ходить очень поздно – в лучшем случае после двух лет. Но моя продукция в скором времени доказала обратное. Мы уделяем огромное внимание качеству изготовляемой обуви: используем полностью натуральные материалы. Подошва с антискольжением во многом позволяет малышу делать свои первые шаги, "доверяя" обуви. Один раз поскользнулся – все, последующая адаптация к первой обуви будет долгой! Один из моих маленьких клиентов с диагнозом ДЦП начал ходить уже в полтора года, а в два года ему сняли этот диагноз, что во многом большая заслуга со стороны родителей. Для меня это был успех и очередной знак, что все правильно!