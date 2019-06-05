ЦБ представит для предпринимателей на ПМЭФ методичку по выходу из "черных списков" банков

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ представит методические рекомендации для предпринимателей по проблемам блокировок и выхода из "черных списков" банков. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в ходе дискуссии с представителями малого бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме.

"В сотрудничестве с "Опорой России" и "Деловой Россией" мы поставили задачу выпустить методические рекомендации для предпринимателей, которые помогут им избежать необоснованных претензий и блокировок со стороны банков. Мы представим их на форуме чуть позже", - сказал Мамута.

По его словам, основные рекомендации касаются популяризации правил взаимодействия банков и предпринимателей. Так, банк не имеет права заблокировать счет клиента, не объясняя причины: ее предпринимателям знать необходимо, чтобы воспользоваться механизмом реабилитации. Кроме того, попадание бизнеса "черный список" одного банка не может служить причиной для отказа в других кредитных учреждениях, а отказ в дистанционном обслуживании не означает полную блокировку счета.

"Таким образом, мы стараемся быть примером прозрачности", - резюмировал Мамута.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.