В МЭР считают, что взаимодействие бизнеса и государства станет полностью бесконтактным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. В перспективе ближайших лет предприниматели перестанут напрямую взаимодействовать с госорганами, а все общение будет строиться на бесконтактной основе посредством онлайн-сервисов. Такое мнение высказал в среду замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин на Форуме малого и среднего бизнеса, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

"Будущее российского предпринимателя, первое, безусловно, за технологиями. Второе - минимизация государственного участия и вмешательства в текущую деятельность. И третье - формирование некоторого партнерского товарищества в отношениях [с государством и обществом]", - сказал он на сессии "Форсайт 2036".

Уже сейчас, по словам Живулина, для получения документов и госуслуг предпринимателям практически не нужно напрямую обращаться к чиновникам или "бегать по различным кабинетам за какой-либо справкой". В будущем этот подход, по его мнению, будет развиваться, и все взаимодействие бизнеса и власти будет осуществляться через цифровые онлайн-сервисы.

"Я думаю, что в будущем, особенно если мы говорим про 2036 год, это полностью безбумажное бесконтактное взаимодействие предпринимателей с кем-то. Это, может быть, будет даже не государство в привычном понимании, это будет большой сервис, в котором у бизнесмена будет возможность на абсолютно разных стадиях ведения своего бизнеса обратиться по тому или иному поводу", - резюмировал замминистра.

Кроме того, по его словам, изменится и само отношение общества и власти к бизнесу: население и госорганы будут все больше воспринимать предпринимателя "как партнера, товарища, человека, который добавляет немало нашей экономике, делает нашу жизнь комфортней удобнее, а услуги - качественнее".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.