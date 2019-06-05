Банки реабилитировали 12 тыс. клиентов при поддержке комиссии ЦБ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Банки добровольно реабилитировали за десять месяцев 12 тыс. клиентов в рамках арбитражного механизма Банка России. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в ходе дискуссии с представителями малого бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы создали арбитражный механизм - межведомственную комиссию по реабилитации клиентов. Он работает десять месяцев, и на первое мая 2019 года банки добровольно реабилитировали 12 тыс. человек", - сказал Мамута.

По его словам, механизм по реабилитации клиентов является двухуровневым. Сначала банк, который принял решение заблокировать счет, рассматривает жалобу клиента. Если по итогам проверки банк не снимает блокировку, жалоба переходит на рассмотрение межведомственной комиссии ЦБ.

"Более 90% решений о блокировке были отменены самими банками, а треть вопросов, которые все-таки дошли до комиссии, были также решены в пользу клиентов. Чтобы получить хороший результат, нужно уметь пользоваться инструментами", - подчеркнул Мамута.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.