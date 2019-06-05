Власти Москвы впервые выставят на торги помещения для МСП со скидкой в 30%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Москвы впервые выставят на повторные торги помещения под аренду для малого и среднего бизнеса со скидкой 30% от начальной стоимости на первых торгах. Первые такие торги пройдут в июле, сообщил в среду ТАСС заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Представители малого и среднего предпринимательства смогут приобретать на повторных городских торгах помещения со скидкой 30% от начальной ставки 4,5 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Таким образом, начальная цена аренды объектов для МСП на повторных торгах составит 3 тыс. 150 рублей за 1 кв. м в год", - сказал он.

Ефимов уточнил, что в 2018 году малый бизнес арендовал по итогам проведения торгов 226 помещений общей площадью 32,5 тыс. кв. м, при этом аукционы по 25% выставляемых объектов были признаны несостоявшимися, и помещения оставались не заняты.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил ТАСС, что до конца этого года около 60 помещений для малого и среднего бизнеса планируется выставить на повторные торги с начальной ценой договора аренды на 30% ниже цены предыдущих торгов.

Впервые власти Москвы по такой схеме, но для всех желающих без ограничений, выставили на торги помещения в октябре 2018 года. Сейчас норма распространяется и на спецрежим для малого и среднего бизнеса.

Схема повторного размещения объектов на торгах со скидкой появилась, когда анализ по итогам 2017 года показал, что аукционы по 35% выставляемых объектов были признаны несостоявшимися. Таким образом, эти помещения оставались незанятыми, из-за чего проигрывал и город, и бизнес. В мае 2018 года было принято постановление о возможности выставлять эти помещения на повторные торги со скидкой 30%.