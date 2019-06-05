Банк "Открытие" и "Опора России" договорились о поддержке малого бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Банк "Открытие" и бизнес-объединение "Опора России" заключили соглашение о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба кредитной организации. Документ был подписан председателем правления банка "Открытие" Михаилом Задорновым и главой "Опоры России" Александром Калининым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

"В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ, совместное развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, молодежного и женского предпринимательства, а также развитие банковских продуктов и услуг", - говорится в сообщении.

Стороны также будут реализовывать совместные информационные и образовательные программы, проводить публичные акции и тематические мероприятия с целью популяризации и повышения эффективности малого и среднего бизнеса в регионах.

Калинин подчеркнул, сотрудничество с "Открытием" позволит повысить доступность финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.