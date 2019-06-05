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ПМЭФ-2019

Эксперт: инновационный потенциал россиян практически не используется в бизнесе

Директор Центра научно-технологического прогнозирования ВШЭ Александр Чулок отметил, что доля инновационно активных компаний в России всего 10%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Инновационный потенциал населения РФ высокий, однако он практически не находит применения в бизнесе. Такое мнение выразил в среду директор Центра научно-технологического прогнозирования ВШЭ Александр Чулок на Форуме малого и среднего бизнеса, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

"По данным наших исследований, в России пользовательскими инновациями занимаются порядка 10% населения - это одна из самых высоких цифр в мире. В Канаде, в Японии меньше, там 3-5%, 7% максимум, - привел данные Чулок. - Но какая у нас доля инновационно активных компаний? Те же 10%, за рубежом - 40-50%".

"У нас очень активное инновационное население, но перетока в бизнес-модели практически не происходит, и это действительно большая проблема", - добавил он.

Чулок подчеркнул, что в современной экономике роль отдельного работника и малого предпринимателя значительно возрастает. В эпоху цифровизации, когда меняются цепочки добавленной стоимости, малый бизнес способен создавать все более масштабный продукт, резюмировал он.

ПМЭФ будет проходить с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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РоссияПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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