"Бизнес-навигатор МСП" и информационная система промышленности будут объединены 28 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Объединение "Бизнес-навигатора МСП" (онлайн-сервис поддержки малого и среднего предпринимательства) и государственной информационной системы промышленности (ГИСП, сервис для промышленных предприятий) произойдет 28 ноября 2019 года, сообщил в среду глава Корпорации МСП Александр Браверман на сессии, посвященной взаимодействию малого и крупного бизнеса в промышленности на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

"28 ноября в соответствии с картелем национального проекта [по поддержке малого и среднего бизнеса] мы должны осуществить опытную интеграцию, показать целостные две системы: сервисную, которая уже есть, и промышленную, которая должна быть. Тогда это будет не просто полноценный ресурс, а взаимодополняющие друг друга ресурсы", - сказал он.

Объединение этих двух систем, по словам Бравермана, крайне важно как для российских, так и для зарубежных производственных компаний. Он отметил, что в "Бизнес-навигаторе" уже сейчас содержится информация об инфраструктурных возможностях для промышленных предприятий и целый ряд других важных сведений.

"Бизнес-навигатор МСП" - это бесплатный информационный ресурс, который позволяет протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.