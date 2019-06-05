Реестр поставщиков крупного бизнеса включает уже более 12 тыс. производственных МСП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Реестр производственных малых и средних предприятий, которые могут участвовать в закупках крупнейших компаний, сейчас содержит информацию о более чем 12 тыс. поставщиков. Об этом сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман на сессии, посвященной взаимодействию малого и крупного бизнеса в промышленности, на Петербургском международном экономическом форуме.

"Создаем реестр производственных компаний, который содержит на сегодняшний день 12 100 поставщиков различных видов продукции, - сказал Браверман. - К 2024 году реестр должен содержать 60 000 поставщиков".

Реестр содержит в себе информацию о производственных МСП, которые могут стать поставщиками продукции для крупного бизнеса. База позволяет выбрать поставщика исходя из его качественных характеристик.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.