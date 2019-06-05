Кампания по популяризации малого и среднего бизнеса начнется осенью 2019 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Информационная кампания по популяризации малого и среднего предпринимательства (МСП) стартует осенью 2019 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Информационная кампания должна запуститься с осени, с сентября. В мае был объявлен конкурс, и его победитель должен будет прописать и брендбук, и стратегию, и снять ролики, и заключить соглашение с телеканалами", - сказал он.

С 2019 года власти начали реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который рассчитан на период до 2024 года. Одним из целевых показателей нацпроекта является увеличение количества предпринимателей в сфере сельского хозяйства до 126,7 тыс. человек.