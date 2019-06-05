Ульяновская область получит 1 млрд рублей на создание двух индустриальных парков

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Ульяновской области получат из федерального бюджета по 500 млн рублей в 2019 и 2020 годах на создание двух индустриальных парков, которые позволят обеспечить доступными площадями малых и средних предпринимателей (МСП) региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Корпорации по развитию предпринимательства области.

Ранее глава Ульяновской области Сергей Морозов заявлял, что власти региона направят на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" порядка 1 млрд рублей в 2019 году.

"В этом году Министерство экономического развития России в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" направляет по 250 миллионов рублей на реализацию двух проектов в Ульяновской области - ДИП (Димитровградский индустриальный парк - прим. ТАСС) "Мастер" и технопарк "Технокампус 2.0". Такое же финансирование предусмотрено в 2020 году", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В частности, в Димитровградском парке средства направят на модернизацию производственных площадей. По данным пресс-службы, это позволит разместить на территории ДИП от 20 до 50 производств малого и среднего предпринимательства, создать новые рабочие места.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", цель которого - обеспечить МСП доступными площадями и тем самым снизить их издержки на инвестиционной стадии. В рамках реализации федерального проекта власти региона также планируют развивать региональный центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, к 2024 году предполагается впервые вывести на экспорт еще 135 компаний.

Генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин и гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов в присутствии главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году меморандум о создании индустриального парка на площадке Димитровградского автоагрегатного завода по аналогии с подобным объектом в Набережных Челнах. Учредителями организации стала дочерняя структура ПАО "Камаз" - "Камский индустриальный парк "Мастер" и Корпорация развития Ульяновской области, которой принадлежит 25%.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Структура нацпроекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.